Протестующие пошли маршем к МВД Армении с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На кадрах видно, что митингующие во главе с Багратом (Србазан) Галстаняном идут маршем по улице Налбандяна к зданию МВД Армении.
В Ереване проходят протесты с требованием отставки Никола Пашиняна. Видео © Telegram / Работает Альфа
В руках у протестующих плакаты. Митингующие движутся к зданию армянского Министерства внутренних дел, которое хотят призвать к ответу за незаконные задержания сторонников оппозиции. Но главное требование прежнее — отставка премьер-министра.
"Наше требование, чтобы вы сейчас спустились вниз, к людям, которые находятся здесь, и ответили за ваши деяния", — потребовал архиепископ Баграт встречи с министром Ваге Казаряном.
К участникам шествия вышли представители МВД. Они объявили, что у министра запланированы встречи и он не сможет выйти к оппозиционерам, на что Галстанян ответил, что подождёт.
Напомним, что жители столицы Армении уже на протяжении месяца протестуют против действующего правительства страны. Правоохранители задержали уже сотни участников митингов. Оппозиционеры требуют, чтобы Пашинян подал в отставку: их не устраивает его видение делимитации армяно-азербайджанской границы. Кандидат на замену главе правительства у оппозиции уже есть.
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