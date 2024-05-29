Протестующие пошли маршем к МВД Армении с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходят массовые протесты с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. На кадрах видно, что митингующие во главе с Багратом (Србазан) Галстаняном идут маршем по улице Налбандяна к зданию МВД Армении.

В Ереване проходят протесты с требованием отставки Никола Пашиняна. Видео © Telegram / Работает Альфа

В руках у протестующих плакаты. Митингующие движутся к зданию армянского Министерства внутренних дел, которое хотят призвать к ответу за незаконные задержания сторонников оппозиции. Но главное требование прежнее — отставка премьер-министра.

"Наше требование, чтобы вы сейчас спустились вниз, к людям, которые находятся здесь, и ответили за ваши деяния", — потребовал архиепископ Баграт встречи с министром Ваге Казаряном.