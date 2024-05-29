Пашинян останется: Протестующим в Армении предрекли крах их главной цели
Политолог Шафир исключил смену власти в Армении под давлением митингующих
Участники массовых акций протеста в Ереване с высокой долей вероятности не добьются своего главного требования — отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующее мнение в беседе с "Первым русским" озвучил журналист-международник и политолог Тимур Шафир.
Эксперт признал, что беспорядки действительно могут спровоцировать временную дестабилизацию, но дальше дело не зайдёт. Громкие заявления и экспрессивные формы протеста — визитная карточка армянской внутренней политики, напомнил собеседник "Царьграда".
"Важно помнить, что за Пашиняном стоит большинство избирателей и элит, что делает его позиции достаточно крепкими, чтобы выдержать текущую волну недовольства", — считает Шафир.
Антиправительственные акции сотрясают Ереван на протяжении всего мая. Счёт задержанных участников протестов уже идёт на сотни. Оппозиция требует отставки Пашиняна из-за несогласия с официальной концепцией делимитации границы с Азербайджаном, выдвигая на его пост своего кандидата в премьеры.
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