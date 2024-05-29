Пашинян останется: Протестующим в Армении предрекли крах их главной цели

Участники массовых акций протеста в Ереване с высокой долей вероятности не добьются своего главного требования — отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующее мнение в беседе с "Первым русским" озвучил журналист-международник и политолог Тимур Шафир.

Эксперт признал, что беспорядки действительно могут спровоцировать временную дестабилизацию, но дальше дело не зайдёт. Громкие заявления и экспрессивные формы протеста — визитная карточка армянской внутренней политики, напомнил собеседник "Царьграда".