Посол Сирии объяснил свои слова о вступлении страны в БРИКС
Сирийский посол в России Башар Джаафари заявил, что его слова про вступление государства в БРИКС были неверно переведены. Дипломат верно интерпретировал фразу в беседе с ТАСС.
Согласно первому официальному переводу, Сирийская Арабская Республика «направляла письменные просьбы о вхождении в организацию». Джаафари в корректной версии разъяснил, что власти Сирии пока лишь «ведут серьёзные переговоры касательно данного решения».
А вот Турция уже подала заявку на вступление в БРИКС на фоне затянувшегося процесса принятия страны в Евросоюз, который встал на мёртвой точке. Впоследствии стало известно, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит организации, который пройдёт в октябре в Казани.
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