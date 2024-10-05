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5 октября, 15:02

Посол Сирии объяснил свои слова о вступлении страны в БРИКС

Сирийский посол в России Башар Джаафари заявил, что его слова про вступление государства в БРИКС были неверно переведены. Дипломат верно интерпретировал фразу в беседе с ТАСС.

Согласно первому официальному переводу, Сирийская Арабская Республика «направляла письменные просьбы о вхождении в организацию». Джаафари в корректной версии разъяснил, что власти Сирии пока лишь «ведут серьёзные переговоры касательно данного решения».

Директор инфоцентра ООН: Генсек Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
Директор инфоцентра ООН: Генсек Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

А вот Турция уже подала заявку на вступление в БРИКС на фоне затянувшегося процесса принятия страны в Евросоюз, который встал на мёртвой точке. Впоследствии стало известно, что глава государства Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит организации, который пройдёт в октябре в Казани.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Николай Рюмин
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