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4 октября, 14:41

Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш станет участником саммита БРИКС в Казани. Об этом журналистам сообщил директор информационного центра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов.

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашённого лица принимать участие и Гутерриш», — сказал он на открытии проекта «Казанские диалоги».

Как сообщал Life.ru, саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. Мероприятие станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.

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Наталья Демьянова
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