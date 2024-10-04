Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани
Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш станет участником саммита БРИКС в Казани. Об этом журналистам сообщил директор информационного центра всемирной организации в РФ Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашённого лица принимать участие и Гутерриш», — сказал он на открытии проекта «Казанские диалоги».
Как сообщал Life.ru, саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. Мероприятие станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.