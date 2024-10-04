Спецпредставитель Путина оценил вероятность приглашения талибов* на саммит БРИКС

Приглашение движения «Талибан»* на саммит БРИКС в Казани будет зависеть от мнения всех участников объединения. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Вопрос приглашения на саммит БРИКС решается механизмом консенсуса. Времени осталось немного, и это зависит от того, как к этому отнесутся другие члены БРИКС», — сказал он в разговоре с журналистами.

Кабулов подчеркнул, что российская сторона не может в одностороннем порядке приглашать какие-либо страны без согласия партнёров по БРИКС.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. Мероприятие станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.