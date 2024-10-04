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4 октября, 11:26

Спецпредставитель Путина оценил вероятность приглашения талибов* на саммит БРИКС

Кабулов: Решение о приглашении талибов* на саммит БРИКС принимается консенсусом

Приглашение движения «Талибан»* на саммит БРИКС в Казани будет зависеть от мнения всех участников объединения. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Вопрос приглашения на саммит БРИКС решается механизмом консенсуса. Времени осталось немного, и это зависит от того, как к этому отнесутся другие члены БРИКС», — сказал он в разговоре с журналистами.

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Кабулов подчеркнул, что российская сторона не может в одностороннем порядке приглашать какие-либо страны без согласия партнёров по БРИКС.

Напомним, что саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. Мероприятие станет мировой сенсацией, уверены в МИД РФ. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Наталья Демьянова
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