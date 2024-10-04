Спецпредставитель по Афганистану анонсировал исключение талибов* из списка террористов в РФ

Российские власти в скором времени объявят об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций. Об этом журналистам рассказал представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Это требует скрупулёзной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершён в установленном законом порядке. Вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы, и я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении», — сказал Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.