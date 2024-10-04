Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 11:13

Спецпредставитель по Афганистану анонсировал исключение талибов* из списка террористов в РФ

Кабулов: Власти РФ скоро объявят об исключении «Талибана»* из списка террористов

Российские власти в скором времени объявят об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций. Об этом журналистам рассказал представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Это требует скрупулёзной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершён в установленном законом порядке. Вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы, и я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении», — сказал Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Кабулов сообщил, что принципиальное решение по талибам* уже принято «на высшем уровне», а сейчас остаётся только уладить все необходимые формальности.

Напомним, 27 мая Минюст и МИД доложили Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка террористических организаций в РФ. Сам президент говорил, что с талибами* «надо выстраивать отношения». Глава государства также неоднократно заявлял, что вопрос о признании движения «Талибан»* постоянно находится на обсуждении.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Trent Inness

Наталья Демьянова
  • Новости
  • талибы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров