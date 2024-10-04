Спецпредставитель по Афганистану анонсировал исключение талибов* из списка террористов в РФ
Кабулов: Власти РФ скоро объявят об исключении «Талибана»* из списка террористов
Российские власти в скором времени объявят об исключении «Талибана»* из списка террористических организаций. Об этом журналистам рассказал представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«Это требует скрупулёзной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершён в установленном законом порядке. Вопрос только в этом. Мы обязаны соблюсти федеральные законы, и я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательно решении», — сказал Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану.
Кабулов сообщил, что принципиальное решение по талибам* уже принято «на высшем уровне», а сейчас остаётся только уладить все необходимые формальности.
Напомним, 27 мая Минюст и МИД доложили Владимиру Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка террористических организаций в РФ. Сам президент говорил, что с талибами* «надо выстраивать отношения». Глава государства также неоднократно заявлял, что вопрос о признании движения «Талибан»* постоянно находится на обсуждении.
* Деятельность организации запрещена ООН.
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