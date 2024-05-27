Минюст и МИД выступили за исключение"Талибана"* из списка запрещённых движений

МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину, что движение "Талибан"*, которое находится у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещённых организаций. Об этом заявил директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Дипломат дополнил, что позиция российского дипведомства по исключению движения из списка является "позитивной".

"Это [исключение "Талибана" из списка запрещённых перед его признанием] обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России", — приводит ТАСС слова Кабулова.

"Талибан"* был признан террористической организацией в РФ в 2003 году. В августе 2021 года после вывода из Афганистана войск США талибы пришли к власти в стране. После этого возник вопрос о признании нового правительства.

А ранее в Кремле отметили, что вопрос исключения "Талибана"* из российского списка террористических организаций прорабатывается. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия ведёт диалог с правительством талибов, чтобы решить насущные вопросы. Кроме того, Москва поддерживает связи с указанным движением как и все, так как "де-факто талибы являются властью в Афганистане".