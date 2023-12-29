Казахстан убрал "Талибан"* из списка запрещённых в республике организаций

Движение "Талибан"* больше не входит в списки запрещённых в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещённых в Республике Казахстан террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан"* в соответствии с практикой ООН", — говорится в сообщении.

По его словам, в республике продолжат "придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций" по движению.

Ранее Лайф писал, что объём наркотиков, произведённых в Афганистане, за последний год сократился на 95%. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что "Талибан"* добился того, что 20 лет не удавалось Соединённым Штатам.