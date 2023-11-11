Медведев подметил достижение "Талибана"* за год, которого США не смогли добиться за 20 лет

Объём наркотиков, произведённых в Афганистане, за последний год сократился на 95%, "Талибан"* добился того, что 20 лет не удавалось Соединённым Штатам. Неожиданный промах Вашингтона подметил в личном телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По данным управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95% <...> Меньше чем за год "Талибан"*, как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране", — говорится в посте Медведева.

Он добавил, что не только уменьшилось производство опиума (с 6,2 тысячи тонн до 333 тонн), но и сократилась общая площадь посевов мака (с 233 тысяч до 11 тысяч гектаров). Политик подчеркнул, что такой результат наглядно демонстрирует последствия ухода из региона тех, кому был выгоден экспорт героина в Российскую Федерацию и другие страны.

"Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему", — иронично подытожил зампред Совбеза РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина продаёт оружие даже движению "Талибан"*. По его словам, оттуда оно идёт "куда угодно дальше".