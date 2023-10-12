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12 октября, 10:38

Освободившийся из плена ютубер рассказал, как ужинал с талибами и смотрел с ними "Барби"

Ютубер Lord Miles освободился из плена "Талибана"* после 8 месяцев заточения

<p>Ютубер Lord Miles и державшие его в плену талибы. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/real_lord_miles" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lord Miles</a></p>

Ютубер Lord Miles и державшие его в плену талибы. Обложка © X / Lord Miles

Ютуб-блогера с никнеймом Lord Miles выпустили на свободу после восьмимесячного заточения в плену "Талибана"*. Об этом он сам сообщил в соцсетях, добавив, что за это время успел подружиться с талибскими командирами, с которыми ходил на пикники. Ютубер специализируется на поездках в опаснейшие места мира и называет свою деятельность "опасным туризмом".

В начале 2023 года Lord Miles поехал в Афганистан и угодил в плен к талибам, об этом сообщила газета Daily Mail. C марта он не выходил на связь, и многие решили, что его уже нет в живых. Тем не менее 11 октября он запостил у себя на страничке в соцсети X (бывший Twitter) селфи со своими пленителями и рассказал, как подружился с офицерами, приглашался на ужины командования и даже посмотрел вместе с ними недавно вышедший в прокат фильм "Барби".

Сейчас Майлз пытается продать подороже эксклюзивные фото из своего плена журналистам. На некоторых из них он позирует с оружием. В дальнейших планах сорвиголовы поездка в Израиль.

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На днях в СМИ появилась информация о том, что движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль. Источник считает, что талибы намерены оказать содействие палестинским группировкам.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Юрий Лысенко
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