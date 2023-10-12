Освободившийся из плена ютубер рассказал, как ужинал с талибами и смотрел с ними "Барби"

Ютуб-блогера с никнеймом Lord Miles выпустили на свободу после восьмимесячного заточения в плену "Талибана"*. Об этом он сам сообщил в соцсетях, добавив, что за это время успел подружиться с талибскими командирами, с которыми ходил на пикники. Ютубер специализируется на поездках в опаснейшие места мира и называет свою деятельность "опасным туризмом".

В начале 2023 года Lord Miles поехал в Афганистан и угодил в плен к талибам, об этом сообщила газета Daily Mail. C марта он не выходил на связь, и многие решили, что его уже нет в живых. Тем не менее 11 октября он запостил у себя на страничке в соцсети X (бывший Twitter) селфи со своими пленителями и рассказал, как подружился с офицерами, приглашался на ужины командования и даже посмотрел вместе с ними недавно вышедший в прокат фильм "Барби".

Сейчас Майлз пытается продать подороже эксклюзивные фото из своего плена журналистам. На некоторых из них он позирует с оружием. В дальнейших планах сорвиголовы поездка в Израиль.

На днях в СМИ появилась информация о том, что движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль. Источник считает, что талибы намерены оказать содействие палестинским группировкам.