В Кремле высказались насчёт возможного исключения "Талибана"* из списка террористов

Вопрос исключения "Талибана"* из российского списка террористических организаций в настоящее время прорабатывается, необходимо дождаться завершения обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождёмся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции [Кремля по этому вопросу]", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что Кремль не имеет сведений об участии делегации "Талибана"* в форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", который пройдёт в мае. При этом, по его словам, РФ ведёт диалог с правительством талибов, чтобы решить насущные вопросы. Москва поддерживает связи с указанным движением, как и все, так как "де-факто талибы являются властью в Афганистане".

А ранее Life.ru писал, что в конце прошлого года "Талибан"* перестал входить в списки запрещённых в Казахстане. В МИД республики пояснили, что продолжат "придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций" по этому движению.