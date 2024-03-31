Талибы сообщили о нарушении воздушных границ Афганистана беспилотниками США

Американские беспилотники всё чаще нарушают воздушные границы Афганистана, совершая незаконные полёты над суверенным государством. Об этом в интервью местному телеканалу Tolo News заявил официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

По его словам, дроны безнаказанно патрулируют провинции Кандагар и Нимроз. Летательные аппараты попадают в воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран, подчеркнул собеседник телеканала.

"Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", — призвал Муджахид.

О последствиях действий США Tolo News рассказал эксперт по вопросам безопасности Абдул Вахед Такат. Специалист уверен, что сегодняшние два беспилотника уже завтра приведут с собой больше дронов, а после на их место могут прилететь бомбардировщики.

Схожим образом беспилотная авиация США ведёт себя в небе Сирии, рассказывал Life.ru ранее. Там дроны нарушают протоколы деконфликтации и проникают в небо суверенного государства.