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31 марта, 04:27

Талибы сообщили о нарушении воздушных границ Афганистана беспилотниками США

Американские беспилотники всё чаще нарушают воздушные границы Афганистана, совершая незаконные полёты над суверенным государством. Об этом в интервью местному телеканалу Tolo News заявил официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид.

По его словам, дроны безнаказанно патрулируют провинции Кандагар и Нимроз. Летательные аппараты попадают в воздушное пространство Афганистана с территории некоторых соседних стран, подчеркнул собеседник телеканала.

"Каждый должен осознать свою ответственность в этом вопросе и прекратить агрессию", призвал Муджахид.

О последствиях действий США Tolo News рассказал эксперт по вопросам безопасности Абдул Вахед Такат. Специалист уверен, что сегодняшние два беспилотника уже завтра приведут с собой больше дронов, а после на их место могут прилететь бомбардировщики.

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Схожим образом беспилотная авиация США ведёт себя в небе Сирии, рассказывал Life.ru ранее. Там дроны нарушают протоколы деконфликтации и проникают в небо суверенного государства.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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