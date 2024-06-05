Путин выступил за выстраивание отношений с властями Афганистана — "Талибаном"*

"Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, — добавил политик на встрече с главами мировых информагентств, которая проходит на полях ПМЭФ.