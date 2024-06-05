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5 июня, 20:14

Путин выступил за выстраивание отношений с властями Афганистана — "Талибаном"*

Россия привыкла исходить из существующих реалий, а потому следует заняться выстраиванием отношений с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан"*. Соответствующий призыв озвучил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, — добавил политик на встрече с главами мировых информагентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Путин: Вопрос о признании "Талибана"* постоянно обсуждается
Путин: Вопрос о признании "Талибана"* постоянно обсуждается

Напомним, афганская делегация стала одной из участниц Петербургского международного экономического форума. Группу иностранных гостей возглавил министр труда центральноазиатского государства.

* Деятельность организации запрещена ООН.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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