Путин выступил за выстраивание отношений с властями Афганистана — "Талибаном"*
Россия привыкла исходить из существующих реалий, а потому следует заняться выстраиванием отношений с новым правительством Афганистана, сформированным движением "Талибан"*. Соответствующий призыв озвучил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. <...> Надо выстраивать отношения с правительством "Талибана"*, — добавил политик на встрече с главами мировых информагентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Напомним, афганская делегация стала одной из участниц Петербургского международного экономического форума. Группу иностранных гостей возглавил министр труда центральноазиатского государства.
* Деятельность организации запрещена ООН.