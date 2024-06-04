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МИД РФ опроверг сообщения об отказе "Талибана"* посетить ПМЭФ

4 июня, 07:39
МИД РФ опроверг слухи об отказе "Талибана"* посетить ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

МИД РФ опроверг слухи об отказе "Талибана"* посетить ПМЭФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Представители движения "Талибан"* не отказывались от приглашения посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Более того, министр труда афганского правительства вместе со своей делегацией уже отправился в Россию.

"Нет. Министр труда (Правительства Афганистана — Прим. Life.ru) уже в пути", ответил РИА "Новости" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на вопрос о возможном отказе талибов* посетить форум.

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Напомним, Россия пригласила представителей движения "Талибан"* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня. Как отметили в МИД РФ, перспективных сфер сотрудничества с Афганистаном довольно много. В частности, страна заинтересована в закупке у российской стороны ряда товаров, в том числе нефтепродуктов.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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