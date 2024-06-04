МИД РФ опроверг сообщения об отказе "Талибана"* посетить ПМЭФ

Представители движения "Талибан"* не отказывались от приглашения посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Более того, министр труда афганского правительства вместе со своей делегацией уже отправился в Россию.

"Нет. Министр труда (Правительства Афганистана — Прим. Life.ru) уже в пути", — ответил РИА "Новости" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на вопрос о возможном отказе талибов* посетить форум.

Напомним, Россия пригласила представителей движения "Талибан"* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня. Как отметили в МИД РФ, перспективных сфер сотрудничества с Афганистаном довольно много. В частности, страна заинтересована в закупке у российской стороны ряда товаров, в том числе нефтепродуктов.