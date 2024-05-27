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Регион
27 мая, 09:43

Россия пригласила талибов на ПМЭФ-2024

МИД РФ: Москва пригласила представителей запрещённого "Талибана"* на ПМЭФ-2024

Россия пригласила представителей движения "Талибан"* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 5 по 8 июня. Об этом заявил директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

"Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно", — приводит слова дипломата ТАСС.

Кабулов дополнил, что перспективных сфер сотрудничества с талибами довольно много. В частности, представители афганской власти заинтересованы в закупке нефтепродуктов в Российской Федерации и ряда других товаров повышенного спроса. Кроме того, на ПМЭФ можно будет обсудить перспективы использования транзитных возможностей Афганистана для "расширения товарооборота с обширным регионом", отметил дипломат.

Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

А ранее Life.ru писал, что МИД и Минюст России выступили за исключение "Талибана"* из списка запрещённых движений. Все соображения по этому поводу были переданы президенту РФ Владимиру Путину. Между тем в Кремле отметили, что вопрос исключения этого движения из списка террористов прорабатывается. По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, Москва поддерживает связи с "Талибаном"*, как и все, так как "де-факто талибы являются властью в Афганистане".

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дарья Нарыкова
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