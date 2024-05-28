Путин: Вопрос о признании "Талибана"* постоянно обсуждается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о признании движения "Талибан"* находится на обсуждении. По словам главы государства, эта тема всегда находится "на слуху".

"Это постоянно обсуждается. Я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с "Талибаном"*, с Афганистаном постоянно на слуху", — сказал Путин журналистам.

В то же время российский лидер указал, что выстраивать отношения с талибами всё же необходимо, ведь они контролируют Афганистан и являются действующей властью этой страны.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане", — указал президент.

В 2021 году движение "Талибан"* взяло власть в Афганистане в свои руки, когда американские войска вышли из страны. В Кремле заявляли, что вопрос исключения движения из российского списка террористических организаций прорабатывается, с его руководством обсуждается решение ряда вопросов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва с ним находится в контакте, как и все, так как "де-факто талибы являются властью в Афганистане". 27 мая МИД и Минюст доложили Путину, что организацию можно исключить из списка. Без этого будет трудно говорить о признании её власти.