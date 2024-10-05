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5 октября, 10:28

Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС

Посол Джаафари: Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Сирия выразила желание присоединиться к БРИКС, отправив заявку на вступление. Об этом заявил посол республики в России Башар Джаафари. По его словам, для Дамаска присоединение к объединению является крайне важным шагом.

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — указал дипломат на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности», который проходит в Ставропольском крае.

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Ранее Life.ru писал, что саммит БРИКС состоится в Казани уже 22—24 октября. В МИД РФ уверены, что мероприятие станет мировой сенсацией. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Дарья Нарыкова
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