Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС

Сирия выразила желание присоединиться к БРИКС, отправив заявку на вступление. Об этом заявил посол республики в России Башар Джаафари. По его словам, для Дамаска присоединение к объединению является крайне важным шагом.

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — указал дипломат на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности», который проходит в Ставропольском крае.