Госдума заметила разворот европейских держав к БРИКС
Володин заявил, что БРИКС признали многие европейские страны
Большинство Европейских стран обратили внимание на БРИКС. Желающих присоединиться к объединению становится всё больше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников», — написал политик в Telegram.
Он отметил, что для многих европейских держав БРИКС — это не только прогресс, но и гарантия многополярного мира. По словам Володина, время правления Вашингтона и Брюсселя уходит. На данный момент в объединение входят 10 стран и 45 процентов мирового населения, а ещё свыше 30 государств проявляют интерес.
Напомним, что в Казани 22—24 октября пройдёт саммит БРИКС. В МИД РФ уверены, что мероприятие непременно станет мировой сенсацией. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока. На днях президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и пригласил его на саммит. К объединению также проявила интерес и Сербия. Белград планируют представить на встрече в Казани, заявил вице-премьер Александр Вулин.
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