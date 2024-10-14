Госдума заметила разворот европейских держав к БРИКС

«Страны выбирают путь равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах людей, а не в угоду США и их приспешников», — написал политик в Telegram .

Он отметил, что для многих европейских держав БРИКС — это не только прогресс, но и гарантия многополярного мира. По словам Володина, время правления Вашингтона и Брюсселя уходит. На данный момент в объединение входят 10 стран и 45 процентов мирового населения, а ещё свыше 30 государств проявляют интерес.