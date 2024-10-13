Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
13 октября, 16:58

Сербия назвала БРИКС реальной альтернативой ЕС

Сербия может присоединиться к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступления в ЕС. Белград планируют представить на встрече, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС, — Прим. Life.ru) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», — сказал он.

Данное объединение может стать абсолютной альтернативой ЕС. Вступление привлекательно для многих стран, например, для ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Такая позиция аналогична и для Сербии.

Путин подтвердил, что проведёт встречу с Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани
Путин подтвердил, что проведёт встречу с Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани

Напомним, саммит БРИКС пройдёт в Казани уже 22—24 октября. В МИД РФ уверены, что мероприятие непременно станет мировой сенсацией. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока. На днях президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и пригласил его на саммит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сербия
  • БРИКС
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров