Сербия назвала БРИКС реальной альтернативой ЕС
Сербия может присоединиться к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступления в ЕС. Белград планируют представить на встрече, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС, — Прим. Life.ru) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», — сказал он.
Данное объединение может стать абсолютной альтернативой ЕС. Вступление привлекательно для многих стран, например, для ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Такая позиция аналогична и для Сербии.
Напомним, саммит БРИКС пройдёт в Казани уже 22—24 октября. В МИД РФ уверены, что мероприятие непременно станет мировой сенсацией. О возросшем внимании зарубежных государств к объединению говорит их желание поучаствовать в работе экономического блока. На днях президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и пригласил его на саммит.
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