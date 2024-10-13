Сербия назвала БРИКС реальной альтернативой ЕС

Сербия может присоединиться к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступления в ЕС. Белград планируют представить на встрече, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС, — Прим. Life.ru) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС», — сказал он.