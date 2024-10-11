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11 октября, 11:09

Путин подтвердил, что проведёт встречу с Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани

Песков: Путин подтвердил спикеру парламента Турции встречу с Эрдоганом в Казани

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Ашхабаде подтвердил, что ожидает двусторонней встречи с лидером Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кратко обменялись мнениями в продолжении тех разговоров, которые были недавно совсем в Москве. И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал представитель Кремля.

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Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал своему российскому коллеге Владимиру Путину подарок ко дню рождения. Известно, что подарок стоил «чуть больше трёх тысяч рублей».

Николай Рюмин
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