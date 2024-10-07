Эрдоган пополнил свой «фонд сравнений» Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала боевых действий в Газе выступил с утверждением, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит подобно тому, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.

«Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции», — написал Эрдоган в соцсети Х.