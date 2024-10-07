Эрдоган пополнил свой «фонд сравнений» Нетаньяху с Гитлером
Эрдоган: Человечество остановит Нетаньяху, как остановило Гитлера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в годовщину начала боевых действий в Газе выступил с утверждением, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потерпит неудачу и будет разбит подобно тому, как это случилось с фюрером Адольфом Гитлером.
«Не следует забывать, что рано или поздно Израиль заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор. Мы будем продолжать выступать против израильского правительства любой ценой и призывать мир к этой благородной позиции», — написал Эрдоган в соцсети Х.
Президент Турции обожает сравнивать израильского премьера с Гитлером. Впервые он назвал Нетаньяху «Гитлером нашего времени» в апреле. Затем через месяц турецкий лидер заявил, что Нетаньяху «будут проклинать, как Гитлера». Потом Эрдоган весь июнь не говорил ничего подобного, однако в июле у него родилось новое сравнение. Тогда он сказал, что премьер Израиля встретит свой конец, подобно Гитлеру. Ещё одну параллель между ними президент Турции провёл в конце сентября, и она была уж очень похожа на нынешнюю.
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