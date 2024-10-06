ЦАХАЛ повысила готовность к возможным угрозам накануне годовщины нападения ХАМАС
Пресс-служба Армии Израиля: У границы с Газой усилены позиции к 7 октября
Перед первой годовщиной атаки, совершённой палестинскими радикалами из ХАМАС, израильская армия усилила свои позиции вдоль границы с сектором Газа. В рамках подготовки к предстоящим мемориальным мероприятиям подразделения были приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили дополнительные силы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Обеспечение дополнительного личного состава обороны обусловлено необходимостью усилить безопасность как для местных жителей, так и для тех, кто будет участвовать в церемониях. Также акцентируется внимание на готовности войск к различным сценариям, как наступательным, так и оборонительным.
Военные источники отметили, что «подробный план боевой готовности» был разработан с учётом возможных ракетных обстрелов. Дивизия «Газа» была усилена дополнительными взводами, что позволит лучше защитить приграничные населённые пункты. Силы обеспечены всем необходимым для реагирования на потенциальные инциденты в сотрудничестве с местными службами безопасности и экстренной медицинской помощью.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля с начала обострения конфликта погибло свыше 40 тысяч человек, пострадало — более 95 тысяч человек.
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