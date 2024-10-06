ЦАХАЛ повысила готовность к возможным угрозам накануне годовщины нападения ХАМАС

Перед первой годовщиной атаки, совершённой палестинскими радикалами из ХАМАС, израильская армия усилила свои позиции вдоль границы с сектором Газа. В рамках подготовки к предстоящим мемориальным мероприятиям подразделения были приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили дополнительные силы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Обеспечение дополнительного личного состава обороны обусловлено необходимостью усилить безопасность как для местных жителей, так и для тех, кто будет участвовать в церемониях. Также акцентируется внимание на готовности войск к различным сценариям, как наступательным, так и оборонительным.