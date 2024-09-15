Израильская армия лишила жизни более 40 тысяч палестинцев за год

Действия израильской армии стали причиной смерти уже более 41,2 тысячи палестинцев в секторе Газа с начала операции Израиля в октябре 2023 года. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 41 206, ещё 95 337 человек пострадали», — сказано в публикации в телеграм-канале.

Представители Минздрава Газы добавили, что лишь за минувшие сутки бомбардировки и обстрелы Израиля в районах газы погубили ещё 24 палестинца, 57 человек ранены.