Израильская армия лишила жизни более 40 тысяч палестинцев за год
От обстрелов ЦАХАЛ в секторе Газа за год погибли 41,2 тысячи палестинцев
Действия израильской армии стали причиной смерти уже более 41,2 тысячи палестинцев в секторе Газа с начала операции Израиля в октябре 2023 года. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.
«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 41 206, ещё 95 337 человек пострадали», — сказано в публикации в телеграм-канале.
Представители Минздрава Газы добавили, что лишь за минувшие сутки бомбардировки и обстрелы Израиля в районах газы погубили ещё 24 палестинца, 57 человек ранены.
Но на достигнутом ЦАХАЛ останавливаться не планирует, поскольку ранее Израиль приказал жителям северной части Газы покинуть свои дома, чтобы «на законных основаниях» начать бомбить анклав и с этой стороны тоже.
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