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15 сентября, 10:34

Израильская армия лишила жизни более 40 тысяч палестинцев за год

От обстрелов ЦАХАЛ в секторе Газа за год погибли 41,2 тысячи палестинцев

Действия израильской армии стали причиной смерти уже более 41,2 тысячи палестинцев в секторе Газа с начала операции Израиля в октябре 2023 года. Об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 41 206, ещё 95 337 человек пострадали», — сказано в публикации в телеграм-канале.

Представители Минздрава Газы добавили, что лишь за минувшие сутки бомбардировки и обстрелы Израиля в районах газы погубили ещё 24 палестинца, 57 человек ранены.

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Но на достигнутом ЦАХАЛ останавливаться не планирует, поскольку ранее Израиль приказал жителям северной части Газы покинуть свои дома, чтобы «на законных основаниях» начать бомбить анклав и с этой стороны тоже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Владимир Озеров
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