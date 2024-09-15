Израиль отдал новый приказ об эвакуации палестинцев на севере Газы
Армия Израиля приказала палестинцам эвакуироваться из северной части Газы
Жителей палестинского города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газы, изгоняют из домов. С приказом эвакуироваться выступила армия Израиля, сообщает газета The Times of Israel.
Данное решение аргументировали тем, что из населённого пункта рядом с городом Бейт-Лахия якобы выпустили две ракеты по израильскому городу Ашкелон. Один снаряд перехватили, а второй упал в море, утверждает израильская сторона. Теперь ЦАХАЛ намерена на «законных основаниях» начать бомбить и эту часть Газы.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в городе сектора Газа — Рафахе были найдены тела шести заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов. Он был найден мёртвым, как и все остальные заложники. Полиция и военный раввинат ЦАХАЛ уже оповестил семьи погибших.
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