Израиль отдал новый приказ об эвакуации палестинцев на севере Газы

Жителей палестинского города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газы, изгоняют из домов. С приказом эвакуироваться выступила армия Израиля, сообщает газета The Times of Israel.

Данное решение аргументировали тем, что из населённого пункта рядом с городом Бейт-Лахия якобы выпустили две ракеты по израильскому городу Ашкелон. Один снаряд перехватили, а второй упал в море, утверждает израильская сторона. Теперь ЦАХАЛ намерена на «законных основаниях‎» начать бомбить и эту часть Газы.