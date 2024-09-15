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15 сентября, 05:58

Израиль отдал новый приказ об эвакуации палестинцев на севере Газы

Армия Израиля приказала палестинцам эвакуироваться из северной части Газы

Жителей палестинского города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газы, изгоняют из домов. С приказом эвакуироваться выступила армия Израиля, сообщает газета The Times of Israel.

Данное решение аргументировали тем, что из населённого пункта рядом с городом Бейт-Лахия якобы выпустили две ракеты по израильскому городу Ашкелон. Один снаряд перехватили, а второй упал в море, утверждает израильская сторона. Теперь ЦАХАЛ намерена на «законных основаниях‎» начать бомбить и эту часть Газы.

В секторе Газа разбился военный вертолёт Израиля, два человека погибли
В секторе Газа разбился военный вертолёт Израиля, два человека погибли

Ранее Life.ru рассказал о том, что в городе сектора Газа — Рафахе были найдены тела шести заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них — россиянин Александр Лобанов. Он был найден мёртвым, как и все остальные заложники. Полиция и военный раввинат ЦАХАЛ уже оповестил семьи погибших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Наталья Афонина
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