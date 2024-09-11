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11 сентября, 09:18

В секторе Газа разбился военный вертолёт Израиля, два человека погибли

Военный вертолёт Израиля в секторе Газа. Обложка © X / AmmarKh12669255

Военный вертолёт Израиля в секторе Газа. Обложка © X / AmmarKh12669255

В секторе Газа разбился спасательный вертолёт, как минимум двое израильских военных погибли, а семь человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В Газе разбился военный самолёт Израиля. Видео © X / Freedomacts1

«Ночью вертолёт ВВС Израиля «Яншуф», выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа», — указано в сообщении.

В результате крушения два человека погибли, ещё семь получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи. Предварительно, воздушное судно не было сбито огнём противника. Армия еврейского государства продолжает выяснять причину крушения вертолёта.

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А ранее Life.ru писал, что ЦАХАЛ ударом с воздуха уничтожила командира бригады «Исламского джихада»* в секторе Газа. Мухаммед Катруи оказался причастен к ракетным обстрелам Израиля из центральной части Газы, заявили в Тель-Авиве.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Дарья Нарыкова
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