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6 октября, 18:12

Израиль закрыл въезд в ещё три района у границы с Ливаном

Ещё три приграничных с Ливаном района на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Как сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ), речь идёт о районах Манара, Ифтах и Малкия.

«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещён«, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном. Речь идёт о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — въезд в них запрещён с 30 сентября.

ЦАХАЛ объявила об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» «Радван»
ЦАХАЛ объявила об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» «Радван»
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akin Ozcan

Наталья Демьянова
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