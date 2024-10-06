Израиль закрыл въезд в ещё три района у границы с Ливаном
Ещё три приграничных с Ливаном района на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Как сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ), речь идёт о районах Манара, Ифтах и Малкия.
«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещён«, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Ранее ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном. Речь идёт о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади — въезд в них запрещён с 30 сентября.
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