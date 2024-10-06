Израиль закрыл въезд в ещё три района у границы с Ливаном

Ещё три приграничных с Ливаном района на севере Израиля объявлены закрытой военной зоной. Как сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ), речь идёт о районах Манара, Ифтах и Малкия.

«После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в эти районы запрещён«, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.