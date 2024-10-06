ЦАХАЛ объявила об уничтожении отряда элитного подразделения «Хезболлы» «Радван»
Израильская армия (ЦАХАЛ) уничтожила несколько складов оружия и отряд элитного подразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба еврейского государства.
«188-я бригада под командованием 36-й дивизии обнаружила и ликвидировала тайники с оружием, подземную инфраструктуру и уничтожила отряд «Радван» на юге Ливана», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Там также сообщили об уничтожении штаба «Хезболлы», где планировались атаки на северные поселения Израиля и хранилось оружие. Кроме того, военные ЦАХАЛ обнаружили и ликвидировали засаду ливанской группировки.
Ранее в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации около 440 членов «Хезболлы» во время наземной операции в Ливане. Как сообщил официальный представитель ведомства Даниэль Хагари, израильские силы потеряли при этом девятерых бойцов.
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