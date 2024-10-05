Армия Израиля заявила о ликвидации около 440 членов «Хезболлы» в Ливане

В ЦАХАЛ отчитались о ликвидации около 440 членов ливанского движения «Хезболла» во время наземной операции в Ливане. Как сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, израильские силы потеряли при этом 9 своих бойцов.

«С начала наземных действий войска уничтожили около 440 террористов с земли и воздуха, 30 из них — командиры разных рангов. Битва имеет высокую цену. С начала операции на юге Ливана мы сообщили о гибели девяти военнослужащих Армии обороны Израиля в различных столкновениях с террористами», — сообщил он.