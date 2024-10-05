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5 октября, 19:41

Армия Израиля заявила о ликвидации около 440 членов «Хезболлы» в Ливане

В ЦАХАЛ отчитались о ликвидации около 440 членов ливанского движения «Хезболла» во время наземной операции в Ливане. Как сообщил журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, израильские силы потеряли при этом 9 своих бойцов.

«С начала наземных действий войска уничтожили около 440 террористов с земли и воздуха, 30 из них — командиры разных рангов. Битва имеет высокую цену. С начала операции на юге Ливана мы сообщили о гибели девяти военнослужащих Армии обороны Израиля в различных столкновениях с террористами», — сообщил он.

Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Целью израильской армии были названы объекты движения «Хезболла». Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. 5 октября появилась информация, что Израиль ликвидировал преемника экс-руководителя движения Хасана Насраллы, который убит в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября.

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному комплексу на севере Израиля
«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному комплексу на севере Израиля
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Оксана Попова
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