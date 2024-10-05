«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному комплексу на севере Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Как сообщает пресс-служба ливанской шиитской группировки, цель атаки — комплекс ATA defense Industries.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — говорится в заявлении «Хезболлы».

Каких-либо других подробностей в группировке приводить не стали.