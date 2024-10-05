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5 октября, 16:00

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному комплексу на севере Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по военному производственному комплексу в городе Сахнин на севере Израиля. Как сообщает пресс-служба ливанской шиитской группировки, цель атаки — комплекс ATA defense Industries.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине», — говорится в заявлении «Хезболлы».

Каких-либо других подробностей в группировке приводить не стали.

Ранее СМИ сообщили о гибели преемника убитого главы «Хезболлы« Хасана Насраллы. По неподтверждённой информации, вместе с Хашем Сафи ад-Дином погибли несколько высокопоставленных членов группировки, а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.

Израиль нанёс авиаудары по южному пригороду Бейрута
Израиль нанёс авиаудары по южному пригороду Бейрута
Обложка ©

ТАСС / Xinhua / ABACA

Наталья Демьянова
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