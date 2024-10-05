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5 октября, 00:21

Израиль нанёс авиаудары по южному пригороду Бейрута

РИА «Новости»: Израиль нанёс авиаудары по жилым домам в пригороде Бейрута

Израильские силы нанесли два авиаудара по жилым домам, расположенным в южном пригороде ливанского Бейрута. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Израильская авиация дважды ударила по южному пригороду Бейрута. Из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения», — рассказал источник агентства.

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Напомним, 1 октября Израиль начал военную операцию в Ливане:артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами бомбардировок стали 95 человек. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел еврейского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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