Иран пригрозил нанести удар по энергетическим объектам Израиля в случае нападения

В случае атаки Израиля Иран готов нанести удары по его энергетическим объектам. Официальное заявление об этом сделал заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, как передаёт агентство Mehr.

Адмирал сообщил, что в ответ на агрессию со стороны Израиля иранские силы нанесут удар по его нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям.

«Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесём удар по всем их источникам энергии, <...> всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — заявил он.

Также Фадави отметил, что Израиль располагает всего тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые могут быть поражены одновременно, в то время как энергетическая инфраструктура Ирана значительно более обширна и разнообразна.