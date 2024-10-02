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2 октября, 11:27

Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США ответят на атаку

На случай, если Израиль и США захотят ответить Ирану на массированную атаку, Тегеран заготовил не одну сотню ракет. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Иранские военные подготовили сотни ракет, чтобы осуществить их пуск с западных границ в случае, если Израиль или его основной союзник США ударят в ответ», — цитирует газета заявления источников.

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Как сообщал Life.ru, вечером 1 октября Иран ударил по военным объектам Израиля. По данным СМИ, взрывы можно было слышать со стороны авиабаз ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», в районах скопления бронемашин и радаров систем ПВО. Кроме того, фрагменты ракет упали в Иордании и Палестине. Власти Ирана сообщали, что 90% ракет достигли целей. Там отметили, что пока высокотехнологичные ракеты не применялись для удара по Израилю.

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Александра Мышляева
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