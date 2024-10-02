Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 00:21

Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада» стали целью ударов Ирана

Одними из целей иранского удара по Израилю были две базы военно-воздушных сил и штаб-квартира разведывательной службы «Моссад», заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

«Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру «Моссада», авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары [противоракетных комплексов] и скопления израильских танков», — сказал Багери.

По его словам, у Тегерана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, однако для ударов были выбраны только военные объекты.

Tasnim: Иран ракетным ударом уничтожил авиабазу ВВС Израиля «Неватим»
Tasnim: Иран ракетным ударом уничтожил авиабазу ВВС Израиля «Неватим»

Атаку Ирана по Израилю объявил законченной глава МИД страны Аббас Арагчи. По его словам, в случае ответа еврейского государства последует удар ещё «сильнее и мощнее».

Обложка ©

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров