Две базы ВВС Израиля и штаб-квартира «Моссада» стали целью ударов Ирана

Одними из целей иранского удара по Израилю были две базы военно-воздушных сил и штаб-квартира разведывательной службы «Моссад», заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

«Сегодня вечером мы атаковали штаб-квартиру «Моссада», авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары [противоракетных комплексов] и скопления израильских танков», — сказал Багери.

По его словам, у Тегерана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, однако для ударов были выбраны только военные объекты.