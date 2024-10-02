Иран заявил о завершении ответного удара по Израилю, но пригрозил новым

Иран завершил ответный удар по Израилю, но может вновь атаковать «сильнее и мощнее», заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Наша операция [считается] завершённой до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый [акт] возмездия», — написал Арагчи в соцсети X, предупредив, что в этом случае ответ Тегерана будет сильнее и мощнее.