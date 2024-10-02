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1 октября, 21:56

Иран заявил о завершении ответного удара по Израилю, но пригрозил новым

Глава МИД Ирана Арагчи пригрозил более мощным ответом на атаки Израиля

Иран завершил ответный удар по Израилю, но может вновь атаковать «сильнее и мощнее», заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Наша операция [считается] завершённой до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый [акт] возмездия», — написал Арагчи в соцсети X, предупредив, что в этом случае ответ Тегерана будет сильнее и мощнее.

Дипломат добавил, что Иран ждал два месяца после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, чтобы дать возможность сторонам конфликта прекратить огонь в Газе.

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Напомним, вечером 1 октября Тегеран нанёс по Израилю удар мести за гибель высокопоставленных членов «Хезболлы», ХАМАС и КСИР. Было выпущено несколько сотен ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Теперь Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия.

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X / Sheikh Nabeel

Артур Лапсаков
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