Иран заявил о завершении ответного удара по Израилю, но пригрозил новым
Глава МИД Ирана Арагчи пригрозил более мощным ответом на атаки Израиля
Иран завершил ответный удар по Израилю, но может вновь атаковать «сильнее и мощнее», заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«Наша операция [считается] завершённой до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый [акт] возмездия», — написал Арагчи в соцсети X, предупредив, что в этом случае ответ Тегерана будет сильнее и мощнее.
Дипломат добавил, что Иран ждал два месяца после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, чтобы дать возможность сторонам конфликта прекратить огонь в Газе.
Напомним, вечером 1 октября Тегеран нанёс по Израилю удар мести за гибель высокопоставленных членов «Хезболлы», ХАМАС и КСИР. Было выпущено несколько сотен ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Теперь Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия.
X / Sheikh Nabeel