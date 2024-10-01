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1 октября, 20:27

ЦАХАЛ: Удар со стороны Ирана не отразился на боеспособности ВВС Израиля

Массированная ракетная атака Ирана, вопреки заявлениям Тегерана, не нанесла Военно-воздушным силам Израиля никакого урона. Все самолёты исправны и готовы к выполнению задач, заявила представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Военное командование еврейского государства считает, что речь идёт вовсе не о демонстративной атаке. Каждая выпущенная исламской республикой ракета была начинена большим объёмом взрывчатки. Лишь благодаря силам ПВО серьёзного ущерба удалось избежать.

«Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть — нет ущерба боеспособности ВВС. Самолёты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — добавили в ЦАХАЛ.

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Ранее иранские СМИ сообщили об уничтожении свыше 20 истребителей пятого поколения F-35 ВВС Израиля — половины от общего количества самолётов этого типа. Всего же вечером 1 октября Иран выпустил по еврейскому государству около полутысячи ракет.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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