ЦАХАЛ: Удар со стороны Ирана не отразился на боеспособности ВВС Израиля

Массированная ракетная атака Ирана, вопреки заявлениям Тегерана, не нанесла Военно-воздушным силам Израиля никакого урона. Все самолёты исправны и готовы к выполнению задач, заявила представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Военное командование еврейского государства считает, что речь идёт вовсе не о демонстративной атаке. Каждая выпущенная исламской республикой ракета была начинена большим объёмом взрывчатки. Лишь благодаря силам ПВО серьёзного ущерба удалось избежать.