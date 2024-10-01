В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

В результате масштабной ракетной атаки Ирана могли быть уничтожены свыше 20 израильских истребителей F-35. Об этом сообщает агентство Shafaqna в телеграм-канале, ссылаясь на публикации в соцсетях.

«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолётов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — сказано в публикации.