В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
Shafaqna: Ракетные удары Ирана могли уничтожить 20 самолётов F-35 ВВС Израиля
В результате масштабной ракетной атаки Ирана могли быть уничтожены свыше 20 израильских истребителей F-35. Об этом сообщает агентство Shafaqna в телеграм-канале, ссылаясь на публикации в соцсетях.
«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолётов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — сказано в публикации.
Если верить данным из открытых источников, то в распоряжении ЦАХАЛ всего 40 истребителей F-35I «Адир». Один такой самолёт стоит более 100 миллионов долларов.
Напомним, сегодня вечером в армии Израиля заявили о массовых пусках баллистических ракет со стороны Ирана. СМИ утверждают, что к израильской территории устремились более 500 ракет. Сообщают о массовых попаданиях по Тель-Авиву и ряду других городов. Президент США Джо Байден приказал американским ВС помочь Израилю защититься от атаки.
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