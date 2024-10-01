Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 18:03

Израиль ликвидировал командира "Хезболлы", который отвечал за поставки снарядов

ЦАХАЛ: Ликвидирован командир «Хезболлы» Мухаммад Джауада Касира

Израильская армия ликвидировала командира «Хезболлы» Мухаммада Джауада Касира, который отвечал за поставки снарядов в Иран и Ливан. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ ликвидировал террориста Мухаммада Джауада Касира командира подразделения «Хезболла», ответственного за поставки боеприпасов из Ирана в Ливан», — говорится в сообщении.

Третья ливанская война: вмешается ли Иран в конфликт ЦАХАЛ и «Хезболлы»
Третья ливанская война: вмешается ли Иран в конфликт ЦАХАЛ и «Хезболлы»

Тем временем, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. По всей территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги. Люди прячутся в бомбоубежищах. Пресечь атаку Ирана на еврейское государство хотели с помощью российского президента Владимира Путина. Но запланированные на будущее переговоры не помогли. Тегеран выпустил около 500 ракет по Израилю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serdarkeskiin

Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров