Израиль ликвидировал командира "Хезболлы", который отвечал за поставки снарядов
ЦАХАЛ: Ликвидирован командир «Хезболлы» Мухаммад Джауада Касира
Израильская армия ликвидировала командира «Хезболлы» Мухаммада Джауада Касира, который отвечал за поставки снарядов в Иран и Ливан. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ ликвидировал террориста Мухаммада Джауада Касира командира подразделения «Хезболла», ответственного за поставки боеприпасов из Ирана в Ливан», — говорится в сообщении.
Тем временем, Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. По всей территории еврейского государства прозвучали сирены воздушной тревоги. Люди прячутся в бомбоубежищах. Пресечь атаку Ирана на еврейское государство хотели с помощью российского президента Владимира Путина. Но запланированные на будущее переговоры не помогли. Тегеран выпустил около 500 ракет по Израилю.
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