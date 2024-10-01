Израиль обсуждает возможность беседы Нетаньяху и Путина из-за ситуации с Ираном
Израиль рассматривает возможность телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Ynet. Уточняется, что официальных подтверждений переговоров двух лидеров пока нет.
«Ожидается, что этот разговор, если он состоится, будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения нападения Ирана на Израиль», — отметили в публикации, уточнив, что контакты налаживаются на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.
Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ наносят удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Позже стало известно, что Иран может начать готовить запуск ракет по Израилю в ближайшее время. В Пентагоне отметили, что США также готовы оказать поддержку и защиту своим партнёрам для борьбы с «угрозами со стороны Ирана».
ТАСС / Сергей Гунеев, Алексей Никольский