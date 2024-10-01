Израиль обсуждает возможность беседы Нетаньяху и Путина из-за ситуации с Ираном

Израиль рассматривает возможность телефонного разговора между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Ynet . Уточняется, что официальных подтверждений переговоров двух лидеров пока нет.

«Ожидается, что этот разговор, если он состоится, будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения нападения Ирана на Израиль», — отметили в публикации, уточнив, что контакты налаживаются на фоне угрозы удара Ирана по Израилю.