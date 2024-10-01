Пентагон нашёл красивый повод для вторжения Израиля в Ливан
США и Израиль сошлись на «важности демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане
Ливан после удара Израиля. Обложка © ТАСС / АР
Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант пообщались на тему ситуации вокруг Ливана и сошлись на том, что нужно «демонтировать инфраструктуру для атак» у израильской границы, чтобы члены ливанского движения «Хезболла» не устроили нападение на страну. О результатах переговоров министров отчитались в Пентагоне.
«Они (министры — прим. Life.ru) пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское движение «Хезболла» не сможет осуществить нападения по типу (нападений палестинского движения ХАМАС — прим. Life.ru) 7 октября на северные районы Израиля», — указано в тексте.
По словам Остина, конечную цель действий Израиля нужно свести к скорейшему дипломатическому решению конфликта. Он подчеркнул, что граждане с обеих сторон должны иметь шанс спокойно вернуться в свои дома. Остин добавил, что США также готовы оказать поддержку и защиту своим партнёрам для борьбы с «угрозами со стороны Ирана».
Напомним, 30 сентября Израиль начал наземную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла». При этом ливанская армия не отводила свои войска от границ, как утверждало агентства Reuters.