Пентагон нашёл красивый повод для вторжения Израиля в Ливан США и Израиль сошлись на «важности демонтажа инфраструктуры для атак» в Ливане 1 октября, 09:57 Ливан после удара Израиля. Обложка © ТАСС / АР

Главы минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант пообщались на тему ситуации вокруг Ливана и сошлись на том, что нужно «демонтировать инфраструктуру для атак» у израильской границы, чтобы члены ливанского движения «Хезболла» не устроили нападение на страну. О результатах переговоров министров отчитались в Пентагоне.

«Они (министры — прим. Life.ru) пришли к согласию относительно необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское движение «Хезболла» не сможет осуществить нападения по типу (нападений палестинского движения ХАМАС — прим. Life.ru) 7 октября на северные районы Израиля», — указано в тексте.

По словам Остина, конечную цель действий Израиля нужно свести к скорейшему дипломатическому решению конфликта. Он подчеркнул, что граждане с обеих сторон должны иметь шанс спокойно вернуться в свои дома. Остин добавил, что США также готовы оказать поддержку и защиту своим партнёрам для борьбы с «угрозами со стороны Ирана».

Авторы Татьяна Миссуми