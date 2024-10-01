Третья ливанская война: вмешается ли Иран в конфликт ЦАХАЛ и «Хезболлы» Результатом двух предыдущих войн Израиля с Ливаном стало создание «Хезболлы». Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — пожертвует ли в этот раз Тегеран своими прокси или ответит на вторжение. 1 октября, 09:21 ЦАХАЛ вторгся на юг Ливана. Обложка © ТАСС / АР / Baz Ratner

Наземная операция Израиля на юге Ливана

Тель-Авив начал «третью ливанскую войну». Армия Израиля объявила о наземной операции вторжения на юге Ливана против объектов и инфраструктуры группировки «Хезболла». Наступление сухопутных войск поддерживают авиация и артиллерия. ЦАХАЛ проводит рейды в приграничной зоне. Ночью самолёты Израиля нанесли удары по Бейруту и Дамаску. Атаке подвергся и крупнейший лагерь палестинских беженцев в Ливане. За пару дней до этого был убит генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла и многие из его соратников.

Ранее Израиль предупредил США о проведении «ограниченной» наземной операции, а территория на границе с Ливаном была выделена в «особую закрытую военную зону». Речь идёт о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади. Озвучена цель — уничтожение наблюдательных пунктов «Хезболлы» и создание «буферной зоны» в 20 километров. Это третье вторжение Израиля в Ливан с 2006 года.

Атаке подвергся и крупнейший лагерь палестинских беженцев в Ливане. Фото © ТАСС / АР / Hussein Malla

Реакция стран при этом оказалась ожидаемой. Глава Белого дома призвал к немедленному прекращению огня. Правительство Великобритании рекомендовало британцам покинуть Ливан. Франция направила к берегам Ливана свой военный корабль, объяснив это мерой предосторожности на случай, если потребуется эвакуация французских граждан.

При любом раскладе то, что сейчас называют третьей ливанской войной, вызывает множество опасений относительно будущего как самой страны, так и региона в целом. Ведь Ливан — это своего рода Ближний Восток в миниатюре. В небольшой, но густо населённой стране с преимущественно горным ландшафтом сплелись традиции ислама и христианства. Отношения между суннитами и шиитами резонируют вслед региональной динамике, а межгосударственные отношения в регионе крайне чувствительно реагируют на противоречия в Ливане. Ситуация в регионе развивается по самым негативным сценариям, которые могут привести к необратимым и, главное, непредсказуемым последствиям.

7 октября будет первая годовщина конфликта в Газе, который многие сначала ошибочно восприняли как очередную проблему локального масштаба. Однако спираль насилия раскрутилась достаточно быстро — и стало понятно, что следует ожидать худшего.

Последствия вторжения в Ливан в 2006 году

Вторая ливанская война началась в 2006 году и во многом являлась продолжением предыдущего конфликта. Первое вторжение Израиля 1982 года сплотило ливанских арабов-мусульман, которые сочувствовали своим палестинским братьям. К тому же после Исламской революции 1979 года Иран начал искать поддержку в «исламском мире», вследствие чего во многих арабских странах при финансовой и военной помощи Тегерана стали возникать шиитские партии, движения и боевые группировки. В частности, так появилась «Хезболла» в Ливане.

Конфликт Израиля и Ливана в 2006 году. Фото © ТАСС / АР / DAVID GUTTENFELDER

Именно против «Хезболлы» на юге Ливана, который в середине 2000-х годов получил прозвище «Хезболла-лэнд», Израиль в июле 2006 года начал боевые действия. Поводом послужили регулярные ракетные и миномётные обстрелы израильской территории. В наземной части операции было задействовано более 30 тысяч военнослужащих ЦАХАЛ, несколько суток авиация наносила удары практически по всем районам Ливана. Огонь прекратился лишь в августе, когда Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1701, которая позже неоднократно нарушалась обеими сторонами конфликта.

Так или иначе, невнятные результаты Второй ливанской войны не удовлетворили «Хезболлу» и вызвали возмущение среди израильской общественности. Можно сказать, что конфликт не был «заморожен», а стал «подвешенным», его возобновление все эти годы был лишь вопросом времени. События в Газе послужили триггером к выходу на очередной виток спирали насилия.

Стоит напомнить, что Первая ливанская война 1982 года началась после семилетней гражданской войны в Республике Кедров. Формальным поводом для вторжения Израиля послужило присутствие на территории Ливана боевых формирований и военных баз Организации освобождения Палестины (ООП). Основной целью ЦАХАЛ было провозглашено уничтожение «террористической опасности» со стороны палестинцев и создание «зоны безопасности» вдоль государственной границы, но дело дошло и до частичной оккупации Бейрута.

Израильский бронетранспортёр M113 в Ливане. Июнь 1982 года. Фото © Wikipedia / P.mielen

Осада столицы Ливана длилась почти три месяца, с июня по август 1982 года израильская армия регулярно обстреливала и бомбила западные районы Бейрута, где находилась штаб-квартира ООП. Примечательно, что ЦАХАЛ действовала при поддержке местных фалангистов из партии «Катаиб», костяк которой составляют христиане-марониты, имеющие тесные связи с Францией и другими западными странами.

Самым мрачным эпизодом такого союза стала двухдневная резня в Сабре и Шатиле — лагерях палестинских беженцев. Жестокость фалангистов возмутила не только международную общественность, в самом Израиле тоже прошли массовые антивоенные демонстрации. Тем не менее ни возмущение граждан, ни даже отставка министра обороны не помешали Израилю завершить операцию «Мир Галилее». Силы ЦАХАЛ были выведены из Ливана лишь в 1985 году. «Зона безопасности» фактически стала зоной оккупации, где вооружённые столкновения не прекращались до начала 2000-х годов. Лишь вмешательство ООН на время обеспечило спокойствие на ливано-израильской границе, где была установлена «Голубая линия» — линия разграничения и вывода войск.

Союзники и силы Израиля и Ливана

По-хорошему термин «ливанская война» не подходит ни первым двум, ни текущему конфликту. Во всех трёх случаях Израиль не объявлял войну Ливану — члену Лиги арабских государств (ЛАГ), а вёл боевые действия против конкретных вооружённых формирований различных политических движений на территории Республики Кедров. Сейчас — против «Хезболлы». Во многом это объясняет нежелание арабских государств принимать прямое участие в конфликте, они ограничиваются публичной критикой действий ЦАХАЛ и призывами к миру.

Что касается Ирана, то его бездействие вызывает множество вопросов. После ликвидации лидера ХАМАС, прибывшего в Тегеран на инаугурацию нового президента, руководство исламской республики пообещало Израилю «неминуемое возмездие», но прошло несколько месяцев, а воз, как говорится, и ныне там. Теперь уже дело дошло до попыток Израиля уничтожить главный прокси-проект Ирана в лице ливанской «Хезболлы».

Результатом второй ливанской кампании стало создание ливанской группировки. Фото © ТАСС / ABACA / Middle East Images

Истинные причины подобного поведения знают только в высших эшелонах иранской власти, но по косвенным признакам можно предположить, в чём же тут дело. В частности, критики официального Тегерана заявляют, что новое Правительство Ирана, несмотря на принципиальность аятоллы, может пожертвовать своими прокси в регионе ради возобновления «ядерной сделки» и снятия санкций. Примечательно, что президент Масуд Пезешкиан известен как сторонник реформ и противник жёсткой внешней политики. Однако конкретные выводы делать ещё рано.

В любом случае союзники, несмотря на нежелание прямо участвовать в конфликте, имеются как у Израиля, так и у «Хезболлы». Очевидно, что силы сторон — государства и военно-политического движения — неравны. Как минимум у «Хезболлы» нет своей авиации и сложного высокотехнологичного вооружения. Тем не менее длительность и интенсивность текущего конфликта зависят именно от внешней поддержки. Израиль ведёт операцию в Газе почти год, и поставки боеприпасов из США необходимы для поддержания общей боеспособности. «Хезболла» же вообще не обладает собственным ВПК, и внешняя помощь является обязательным условием сохранения её боевого потенциала.