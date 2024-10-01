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1 октября, 07:22

Армия Ливана опровергла отвод сил от границы с Израилем

Армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем после начала операции ЦАХАЛ на юге страны. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Это сообщение опровергает заявление агентства Reuters, которое ранее утверждало, что ливанские силы отступили с позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на 5 км.

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Напомним, что 30 сентября Израиль начал наземную операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. После этого Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Целью еврейского государства станут объекты вооружённых формирований шиитской организации «Хезболла».

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Александра Вишнякова
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