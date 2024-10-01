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1 октября, 05:59

Высокопоставленный командир ФАТХ ранен вследствие удара Израиля по Ливану

Один из высокопоставленных командиров военизированной организации ФАТХ Мунир аль-Макдах получил ранения в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Удар по Айн-эль-Хильве стал первой атакой ЦАХАЛ по крупнейшему палестинскому лагерю в Ливане с октября прошлого года, когда Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступили в новый этап противостояния. В этом месте живут более 100 тысяч человек, а всего по стране существует около 12 таких лагерей, пользующихся внутренней автономией. В общей сложности в них проживает около 450 тысяч беженцев.

ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»
ЦАХАЛ объявила о начале наземных рейдов против целей «Хезболлы»

Ранее военно-политический кабинет Израиля объявил о начале нового этапа операции ЦАХАЛ в Ливане. Руководство еврейского государства отдало приказ армии начать ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды на юге Ливана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Владимир Озеров
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