Власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля согласовал следующий этап военной операции в Ливане против движения «Хезболла». Об этом сообщает портал Ynet.

В ходе заседания некоторые министры высказали недовольство утечками со стороны США о планах провести наступательные операции в Ливане. Других деталей не приводится, как и официальных комментариев от властей.