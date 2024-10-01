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30 сентября, 21:30

Власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане

Ynet: Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап операции в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля согласовал следующий этап военной операции в Ливане против движения «Хезболла». Об этом сообщает портал Ynet.

«Кабинет политической безопасности одобрил следующий этап операции в Ливане», — передаёт портал.

В ходе заседания некоторые министры высказали недовольство утечками со стороны США о планах провести наступательные операции в Ливане. Других деталей не приводится, как и официальных комментариев от властей.

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Напомним, что 30 сентября Израиль наземную операцию в Ливане с целью разведки. По данным СМИ, она может продлиться несколько дней. Спустя некоторое время артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по районам Ливана, также задействована авиация. Власти Великобритании призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Оксана Попова
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