Власти Израиля одобрили следующий этап операции в Ливане
Ynet: Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап операции в Ливане
Военно-политический кабинет Израиля согласовал следующий этап военной операции в Ливане против движения «Хезболла». Об этом сообщает портал Ynet.
«Кабинет политической безопасности одобрил следующий этап операции в Ливане», — передаёт портал.
В ходе заседания некоторые министры высказали недовольство утечками со стороны США о планах провести наступательные операции в Ливане. Других деталей не приводится, как и официальных комментариев от властей.
Напомним, что 30 сентября Израиль наземную операцию в Ливане с целью разведки. По данным СМИ, она может продлиться несколько дней. Спустя некоторое время артиллерия и танки ЦАХАЛ начали наносить удары по районам Ливана, также задействована авиация. Власти Великобритании призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан.
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