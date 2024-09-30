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30 сентября, 19:53

Израиль закрыл часть территорий у границы с Ливаном из-за угрозы военного конфликта

ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном

ЦАХАЛ объявила закрытой военной зоной три населённых пункта на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«После оценки ситуации районы Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной. Въезд в этот район воспрещён», — говорится в официальном заявлении.

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Ранее израильская армия впервые с начала текущего обострения на Ближнем Востоке призвала жителей некоторых районов Бейрута эвакуироваться, после чего ЦАХАЛ нанёс новые удары по складам оружия «Хезболлы» в Бейруте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Цейко
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