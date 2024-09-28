Ожидается удар: ЦАХАЛ впервые обратился к жителям Бейрута с требованием эвакуироваться
ЦАХАЛ призвал жителей нескольких кварталов на юге Бейрута эвакуироваться
Израильская армия впервые с начала текущего обострения на Ближнем Востоке призвала жителей некоторых районов Бейрута эвакуироваться. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдраи.
Как сообщил военный, призыв касается тех, кто проживает в кварталах Эль-Лейлаки и Эль-Хадас. Эти зоны, как уверены в Тель-Авиве, используются боевиками движения «Хезболла» для размещения военных объектов.
В видеообращении Эдраи предупредил, что нахождение вблизи таких объектов несёт серьёзную угрозу. Он настоятельно рекомендовал местным жителям покинуть здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для своей безопасности. В ближайшие часы ЦАХАЛ может произвести по ним удар. На его странице в соцсети X была опубликована схема указанных районов, где предполагается присутствие «Хезболла».
Ранее Израиль нанёс авиаудар по Бейруту, предполагая, что под жилыми кварталами скрыт военный штаб движения «Хезболла». По предварительной информации, целью атаки был лидер организации Хасан Насрулла. Однако вскоре стало известно, что он избежал гибели и остался жив. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.
X / AvichayAdraee