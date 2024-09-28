Ожидается удар: ЦАХАЛ впервые обратился к жителям Бейрута с требованием эвакуироваться

Как сообщил военный, призыв касается тех, кто проживает в кварталах Эль-Лейлаки и Эль-Хадас. Эти зоны, как уверены в Тель-Авиве, используются боевиками движения «Хезболла» для размещения военных объектов.

В видеообращении Эдраи предупредил, что нахождение вблизи таких объектов несёт серьёзную угрозу. Он настоятельно рекомендовал местным жителям покинуть здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для своей безопасности. В ближайшие часы ЦАХАЛ может произвести по ним удар. На его странице в соцсети X была опубликована схема указанных районов, где предполагается присутствие «Хезболла».