Целью сокрушительного удара ЦАХАЛ по Бейруту был глава «Хезболлы», он уцелел
Al Hadath: Генсек «Хезболлы» Насралла был целью удара ЦАХАЛ по Бейруту, он выжил
Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ABACA / Xinhua
Целью масштабного удара ЦАХАЛ по подземному бункеру шиитского движения «Хезболла» в южной части Бейрута мог быть генсек организации шейх Хасан Насралла. Он не пострадал, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на информированных членов партии.
Бейрут после атаки ЦАХАЛ. Видео © Х / Bruno Bimbi
По данным СМИ, в течение несколько часов Насралла выступит с обращением. Al Hadath сообщает, что ЦАХАЛ применил мощные авиабомбы для ударов по бункерам «Хезболлы», где в этот момент проводилось совещание руководства движения, предварительно, под руководством шейха. Взрывы обрушили не менее шести зданий, ближайших к цели атаки. Жертвами удар стал как минимум один человек, по меньшей мере 50 пострадали, передаёт телеканал Al Manar.
Напомним, что сегодня ЦАХАЛ нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где предположительно находился подземный бункер «Хезболлы». Как видно по опубликованному в Сети видео, атака практически стёрла в пыль целый квартал.