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27 сентября, 17:39

Целью сокрушительного удара ЦАХАЛ по Бейруту был глава «Хезболлы», он уцелел

Al Hadath: Генсек «Хезболлы» Насралла был целью удара ЦАХАЛ по Бейруту, он выжил

Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ABACA / Xinhua

Лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла. Обложка © ТАСС / ABACA / Xinhua

Целью масштабного удара ЦАХАЛ по подземному бункеру шиитского движения «Хезболла» в южной части Бейрута мог быть генсек организации шейх Хасан Насралла. Он не пострадал, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на информированных членов партии.

Бейрут после атаки ЦАХАЛ. Видео © Х / Bruno Bimbi

По данным СМИ, в течение несколько часов Насралла выступит с обращением. Al Hadath сообщает, что ЦАХАЛ применил мощные авиабомбы для ударов по бункерам «Хезболлы», где в этот момент проводилось совещание руководства движения, предварительно, под руководством шейха. Взрывы обрушили не менее шести зданий, ближайших к цели атаки. Жертвами удар стал как минимум один человек, по меньшей мере 50 пострадали, передаёт телеканал Al Manar.

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Напомним, что сегодня ЦАХАЛ нанёс мощный авиаудар по южной части Бейрута, где предположительно находился подземный бункер «Хезболлы». Как видно по опубликованному в Сети видео, атака практически стёрла в пыль целый квартал.

Юрий Лысенко
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