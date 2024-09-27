Целью сокрушительного удара ЦАХАЛ по Бейруту был глава «Хезболлы», он уцелел

Целью масштабного удара ЦАХАЛ по подземному бункеру шиитского движения «Хезболла» в южной части Бейрута мог быть генсек организации шейх Хасан Насралла. Он не пострадал, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на информированных членов партии.

По данным СМИ, в течение несколько часов Насралла выступит с обращением. Al Hadath сообщает, что ЦАХАЛ применил мощные авиабомбы для ударов по бункерам «Хезболлы», где в этот момент проводилось совещание руководства движения, предварительно, под руководством шейха. Взрывы обрушили не менее шести зданий, ближайших к цели атаки. Жертвами удар стал как минимум один человек, по меньшей мере 50 пострадали, передаёт телеканал Al Manar.