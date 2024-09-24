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24 сентября, 07:07

Семья из десяти человек погибла при израильском ударе по долине Бекаа в Ливане

В результате ракетного удара Израиля по долине Бекаа в Ливане погибло десять человек. Все жертвы являлись членами одной семьи. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Удар по долине Бекаа в Ливане. Видео © X / ghiatfarzat

На видео с места происшествия слышно серию взрывов, которые происходя уже после массивного возгорания. Также в небе видны вспышки. Утверждается, что снаряд попал в жилой дом.

В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов
В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов

Напомним, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
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