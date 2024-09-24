Семья из десяти человек погибла при израильском ударе по долине Бекаа в Ливане
В результате ракетного удара Израиля по долине Бекаа в Ливане погибло десять человек. Все жертвы являлись членами одной семьи. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Удар по долине Бекаа в Ливане. Видео © X / ghiatfarzat
На видео с места происшествия слышно серию взрывов, которые происходя уже после массивного возгорания. Также в небе видны вспышки. Утверждается, что снаряд попал в жилой дом.
Напомним, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны.
Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed