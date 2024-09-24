В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов
Reuters: Число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 492
Количество жертв израильских ударов по Ливану растёт. Как сообщили в Минздраве страны, на данный момент известно о 492 погибших.
«Израильские военные заявили, что в понедельник нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане, которые убили 492 человека», — приводит Reuters сообщение ведомства.
Напомним, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут обратился к ООН с требованием остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны.
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