ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Массированные удары со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносятся по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что подробности атаки появятся позднее.
«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении.
Ранее руководство шиитской партии «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Акиля в результате ракетного удара, нанесённого Израилем по южным районам Бейрута.
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