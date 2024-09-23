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23 сентября, 06:40

ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Массированные удары со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносятся по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что подробности атаки появятся позднее.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», — говорится в сообщении.

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Ранее руководство шиитской партии «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Акиля в результате ракетного удара, нанесённого Израилем по южным районам Бейрута.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
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