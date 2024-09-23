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23 сентября, 04:53

Израильские военные сообщили о ликвидации более 600 бойцов «Хезболлы»

Генштаб Израиля сообщил о ликвидации 600 бойцов «Хезболлы» с 2023 года

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль ликвидировал более 600 бойцов шиитского движения «Хезболла». Эти потери сопоставимы с результатами Второй ливанской войны 2006 года, которая длилась чуть более месяца.

Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лице его главы Герци Халеви отметил, что с самого начала военных действий силами израильской армии осуществляются регулярные атаки на позиции «Хезболлы».

«Мы ликвидировали более 600 террористов, десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит «Хезболла», растёт, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», — подчеркнул он, находясь на одной из баз ВВС ЦАХАЛ.

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Ранее руководство шиитской партии «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Акиля в результате ракетного удара, нанесённого Израилем по южным районам Бейрута.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Кирилл Сосновских
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