Израильские военные сообщили о ликвидации более 600 бойцов «Хезболлы»

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года Израиль ликвидировал более 600 бойцов шиитского движения «Хезболла». Эти потери сопоставимы с результатами Второй ливанской войны 2006 года, которая длилась чуть более месяца.

Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лице его главы Герци Халеви отметил, что с самого начала военных действий силами израильской армии осуществляются регулярные атаки на позиции «Хезболлы».

«Мы ликвидировали более 600 террористов, десятки из них принадлежали к военной верхушке организации. Цена, которую платит «Хезболла», растёт, наши атаки будут усиливаться и усиливаться», — подчеркнул он, находясь на одной из баз ВВС ЦАХАЛ.